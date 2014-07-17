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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:30 BJT

中国国企：上半年国有企业利润同比增8.9%，营收增幅回升--财政部

路透北京7月17日 - 中国财政部周四公布，1-6月国有企业利润同比增长8.9%，该增幅高于1-5月的6.9%。主要经济效益指标同比增长，但近三分之一的中央管理企业和近一半省份的地方国有企业利润总额负增长或亏损。

财政部网站刊登的新闻稿称，1-6月国有企业累计实现利润总额12,211.1亿元，同比增长8.9%。其中，中央企业8,942.1亿元，同比增长9.9%。地方国有企业3,269亿元，同比增长6.2%。

1-6月，国有企业累计实现营业总收入233,065.3亿元，同比增长5.9%，增速高于1-5月的5.3%。

国有企业累计发生营业总成本224,723.8亿元，同比增长6%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9%、2.5%和20.6%。

1-6月，国有交通、汽车、建材等行业实现利润同比增幅较大；国有煤炭、化工、纺织等行业实现利润同比下降明显；国有有色行业继续亏损。

数据显示，6月末，国有企业资产总额970,126.1亿元，同比增长11.9%；负债总额632,502.7亿元，同比增长12.4%；所有者权益合计337,623.5亿元，同比增长11.1%。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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