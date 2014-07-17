中国国企：上半年国有企业利润同比增8.9%，营收增幅回升--财政部

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透北京7月17日 - 中国财政部周四公布，1-6月国有企业利润同比增长8.9%，该增幅高于1-5月的6.9%。主要经济效益指标同比增长，但近三分之一的中央管理企业和近一半省份的地方国有企业利润总额负增长或亏损。
财政部网站刊登的新闻稿称，1-6月国有企业累计实现利润总额12,211.1亿元，同比增长8.9%。其中，中央企业8,942.1亿元，同比增长9.9%。地方国有企业3,269亿元，同比增长6.2%。
1-6月，国有企业累计实现营业总收入233,065.3亿元，同比增长5.9%，增速高于1-5月的5.3%。
国有企业累计发生营业总成本224,723.8亿元，同比增长6%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9%、2.5%和20.6%。
1-6月，国有交通、汽车、建材等行业实现利润同比增幅较大；国有煤炭、化工、纺织等行业实现利润同比下降明显；国有有色行业继续亏损。
数据显示，6月末，国有企业资产总额970,126.1亿元，同比增长11.9%；负债总额632,502.7亿元，同比增长12.4%；所有者权益合计337,623.5亿元，同比增长11.1%。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业