宝城期货：丁二烯大涨将诱发沪胶反弹行情

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
以下内容节选自7月17日的《期货日报》：
一直以来，合成橡胶价格与天然橡胶价格走势息息相关。虽说用途类似，但合成胶拉伸效果不及天胶，且抗撕裂强度以及机械性能也较差，因此合成胶通常贴水天胶。
据了解，受国际市场货源紧缺影响，国内丁二烯价格近期连续上调。截至7月15日，全国丁二烯市场均价为10457元/吨，较5月29日的8646元/吨上涨近21%，较去年同期更是飙升了48.17%。由原料成本端因素带来的上涨驱动正迫使合成胶价格快速走强并缩小与天胶的价格差距。
通常，当天胶价格比合成胶价格昂贵时，轮胎厂会相应减少天胶用量，增加合成胶用量；而当天胶价格相对合成胶价格便宜时，鉴于天胶属性优于合成胶，轮胎厂更愿意用天胶来替代合成胶，从而变相增加天胶使用量和采购量。目前，天胶与合成胶价差处于历史低位水平，这将促使天胶价格回升。此轮由丁二烯价格暴涨带来的天胶与合成胶价差收敛，势必会诱发沪胶迎来一轮补涨行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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