《国际主要央行公开市场操作一览》--7月17日

路透上海7月17日 - 美联储(FED)7月9日公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债，并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致；此外美联储7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/14 买入公债 11.33 02/15/2036 - 05/15/2044

7/10 买入通膨保值债券 5.56 07/15/2018 - 02/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/16 隔夜逆回购 -1,058.41 0.05%

7/15 隔夜逆回购 -969.22 0.05%

7/14 隔夜逆回购 -1,086.75 0.05%

7/11 三天逆回购 -1,136.23 0.05%

7/10 隔夜逆回购 -1,259.26 0.05%

在2014年7月14日-8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在众议院出席听证会，预先准备的关于经济及美联储政策的讲稿，与她在参议院金融委员会的说法完全一致，仍认为尽管经济正在复苏，仍需要宽松的货币政策。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/16 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

7/15 七天期反向交易 999.075 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行月报重申，如果有必要进一步因应低通胀持续时间过长的风险，央行将动用非常规政策工具。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 153,390

上周三 153,850

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当期变化 -460

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持刺激计划不变，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，尽管最近的数据让央行以投资为引导的经济复苏设想受到质疑。一如外界普遍预期，日本央行维持政策框架不变，承诺通过大规模购买资产，每年将基础货币增加60-70万亿日圆。其购买资产主要为日本公债。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,276.25亿台币存单，与当日存单到期金额2,339.75亿相较，存单发行余额减少63.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,044亿台币存单，与当日存单到期金额1,042亿相较，存单发行余额增加2亿。