台湾汇市：台币随韩元微幅收升，市场量缩观望外资动向

* 台币随韩元微幅收升 * 量缩观望外资动向 * 明日实质交易区间暂看29.970-30.020 路透台北7月17日 - 台币兑美元 周四微幅收升，结束连四日收贬；交 易员认为，近日美股冲高提振风险偏好，令国际美元稍有回落、韩元 转而趋升，带动 台币实质交投区间微扬，不过成交量缩观望外资动向。 汇银人士指出，市场预期外资在7月下旬至8月初的现金股利发放高峰将偏向汇出现金股 利所得，而台股连两日表现疲弱更加深市场对外资汇出的疑虑，致今日台币实质交投升至29 .990附近，交投改以进口商美元买需及短线抛补需求为主，出口商交投已转趋观望，外资交 投方向则尚未明朗。 “7月底至8月初外资都会有一些股利汇出，台币升不到哪里去?短线在29.9-30.1盘整。 ”一位外银交易员说。 下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科<2454 .TW>等重量级公司股利发放，总额超过千亿台币。 另有交易员表示，台股在9,500点附近遭逢获利了结卖压，外资也大致调节手中持股， 不过卖超台股幅度并不大，并未出现百亿台币卖超及大举汇出的迹象，仍看不出外资明确操 作态势。 交易员预估明日台币实质交投区间暂看在29.970-30.020。台币今日主要交易区间在29. 975-29.993，上日交易区间主要在29.975-30.012。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点微幅溢价 ，美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.985/30.005左右，上日纽约盘收在30. 000。 台湾股市周四第二日下跌0.81%收市，表现逊于区域亚股。证券交易所资料显示，外资 及陆资在台股卖超27.68亿台币，结束连续两个交易日买超。 多数新兴亚洲货币周四上涨，而印尼卢比持于一周低点上方，印尼总统大选官方结果将 于下周出炉。 韩元兑美元 周四小升，但涨势受限，因持续存在关于降息 的猜测。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请 领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经 济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话； 7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行 发布6月政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.046 30.072 29.975-30.070 30.070 5.24 6.89 元太外汇经纪公司 30.043 30.070 29.980-30.070 30.070 2.60 3.015 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.120/-0.085 -0.120/-0.095 (完)