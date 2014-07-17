《热点透视》濒危物种：英国央行中的鸽派

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 戴素萍

路透伦敦7月16日 - 过去几年来英国央行由鸽派人士当家作主。但这样的日子可能所剩不多了。薪资成长疲弱益发看来是升息的最后一道真正关卡。

英国经济本周传出不少捷报。英国国家统计局在7月15日表示，6月通胀率反弹至1.9%，略低于英国央行2%的目标。次日劳动市场甚至有更好的消息，失业率在截至5月的三个月降至6.5%，为2008年以来最低；同时就业人口的比重齐平过去创下的纪录高位73.1%。

英国薪资成长图表请点选link.reuters.com/nag44s

美中不足的是薪资增幅少得可怜。诚然，奖金推迟发放使得数据有所扭曲。但英国国家统计局表示，不计这类款项的固定薪资，在截至5月的三个月也只较上年同期增长0.7%，为史上最低增幅。

自从2009年9月以来，固定薪资的增长脚步一直比通胀来得慢。鉴于迄今失业率已有所下降，因此原因为何还不清楚。如果雇主求才不易，员工通常可以要求比较高的薪资。此外就是官方数据不太能反映出现况。

英国招聘与就业协会(REC)本月稍早公布的月度招聘机构调查显示，企业以近17年来最快速度提高新进正式员工的薪资。此外，智库Resolution Foundation认为，官方统计数据的薪资增幅可能太过保守，因为没有把愈来愈多的个体劳动者纳入计算。