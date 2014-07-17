《热点透视》濒危物种：英国央行中的鸽派

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 戴素萍
路透伦敦7月16日 - 过去几年来英国央行由鸽派人士当家作主。但这样的日子可能所剩不多了。薪资成长疲弱益发看来是升息的最后一道真正关卡。
英国经济本周传出不少捷报。英国国家统计局在7月15日表示，6月通胀率反弹至1.9%，略低于英国央行2%的目标。次日劳动市场甚至有更好的消息，失业率在截至5月的三个月降至6.5%，为2008年以来最低；同时就业人口的比重齐平过去创下的纪录高位73.1%。
英国薪资成长图表请点选link.reuters.com/nag44s
美中不足的是薪资增幅少得可怜。诚然，奖金推迟发放使得数据有所扭曲。但英国国家统计局表示，不计这类款项的固定薪资，在截至5月的三个月也只较上年同期增长0.7%，为史上最低增幅。
自从2009年9月以来，固定薪资的增长脚步一直比通胀来得慢。鉴于迄今失业率已有所下降，因此原因为何还不清楚。如果雇主求才不易，员工通常可以要求比较高的薪资。此外就是官方数据不太能反映出现况。
英国招聘与就业协会(REC)本月稍早公布的月度招聘机构调查显示，企业以近17年来最快速度提高新进正式员工的薪资。此外，智库Resolution Foundation认为，官方统计数据的薪资增幅可能太过保守，因为没有把愈来愈多的个体劳动者纳入计算。
虽然官方薪资成长计算方式有瑕疪，但这的确是升息的最后一大障碍。愈来愈多的证据显示经济形势良好，而创造就业将会让这道阻碍的难度降低，且更容易克服。在这样的情况下，英国央行鸽派人士可能不久后就消声匿迹了。(完) (译文审校 孙茉莉)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业