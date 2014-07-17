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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:40 BJT

《汇市简讯》英镑/美元连续第三周在1.7200下方展开整固

0222GMT

* 英镑/美元昨日走势形成十字星和包日线(inside day)型态，之前英国公布的数据表现好坏不一

* 亚洲市场早盘交投淡静，今日数据面清淡，英国也没有重要数据公布

* 动能研究显示，5、10和20日移动均线发出相互矛盾的信号，波林格区间呈中性

* 技术面看，汇价后市料进一步展开区间震荡交投

* 伦敦盘1.7113/1.7151的交投区间两端分别为首道支撑位/阻力位

* 技术图表，请参看 link.reuters.com/bys42w

(完)

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