《汇市简讯》英镑/美元连续第三周在1.7200下方展开整固

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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* 英镑/美元昨日走势形成十字星和包日线(inside day)型态，之前英国公布的数据表现好坏不一
* 亚洲市场早盘交投淡静，今日数据面清淡，英国也没有重要数据公布
* 动能研究显示，5、10和20日移动均线发出相互矛盾的信号，波林格区间呈中性
* 技术面看，汇价后市料进一步展开区间震荡交投
* 伦敦盘1.7113/1.7151的交投区间两端分别为首道支撑位/阻力位
* 技术图表，请参看 link.reuters.com/bys42w
(完)
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4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业