《台湾新债预测》中油五年期无担债得标利率料落在1.40-1.45%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北7月22日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周四(24日)将招标今年首期的五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.40-1.45%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。
路透周二访谈五家承销商，交易员表示，中油的公司债由于发行量偏少，因此估计10年券还是会有基本买盘存在，不致流标；此外，中油五年债多是五年央债殖利率加上20-30基点，因此料落在1.40-1.45%。
“虽然28、30日有长债要标，但中油一年只标一次，寿险应该会留额度给它。”一位大型证券承销商主管表示。
台湾中油今年第一期无担保公司债预计周四(24日)投标，预定总额度为150亿台币，年期分别是：五年期(75亿)、七年期(30亿)、10年期(45亿)。
20年公债103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是〞类公债〞，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的定价略低。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。