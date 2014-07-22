《台湾新债预测》中油五年期无担债得标利率料落在1.40-1.45%

路透台北7月22日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周四(24日)将招标今年首期的五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.40-1.45%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。

路透周二访谈五家承销商，交易员表示，中油的公司债由于发行量偏少，因此估计10年券还是会有基本买盘存在，不致流标；此外，中油五年债多是五年央债殖利率加上20-30基点，因此料落在1.40-1.45%。

“虽然28、30日有长债要标，但中油一年只标一次，寿险应该会留额度给它。”一位大型证券承销商主管表示。

台湾中油今年第一期无担保公司债预计周四(24日)投标，预定总额度为150亿台币，年期分别是：五年期(75亿)、七年期(30亿)、10年期(45亿)。

20年公债103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。