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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:13 BJT

香港新债：建银亚洲增发五年期美元债，以T+135基点定价

路透香港7月17日 - 中国建设银行 一位不具名人士周四表示，建设银行（亚洲） 增额发行（reopen）2019年到期的美元债券，最终以美国国债(T)+135基点定价，发行2亿美元。

定价利率较指导利率T+155低了20基点。以五年期美国国债 目前报价1.6810%/1.6794%的中价计算，约等于3.03%。

该名人士指出，市场对于上月底定价的该批美元债券反应热络，持续有需求，因此决定增额发行。他因为未获公司授权而不具名。

原债券是在上月底定价，7月2日发行，票息为3.25%，原发行了4亿美元，加计增发，总发行余额为6亿美元。目前在二级市场 报100.690/100.920，下跌0.512。

增发的五年期债券将在7月23日交割。联席帐簿管理人为：中银香港，美银美林，建银国际，汇丰以及渣打。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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