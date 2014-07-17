香港新债：建银亚洲增发五年期美元债，以T+135基点定价

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透香港7月17日 - 中国建设银行 一位不具名人士周四表示，建设银行（亚洲） 增额发行（reopen）2019年到期的美元债券，最终以美国国债(T)+135基点定价，发行2亿美元。
定价利率较指导利率T+155低了20基点。以五年期美国国债 目前报价1.6810%/1.6794%的中价计算，约等于3.03%。
该名人士指出，市场对于上月底定价的该批美元债券反应热络，持续有需求，因此决定增额发行。他因为未获公司授权而不具名。
原债券是在上月底定价，7月2日发行，票息为3.25%，原发行了4亿美元，加计增发，总发行余额为6亿美元。目前在二级市场 报100.690/100.920，下跌0.512。
增发的五年期债券将在7月23日交割。联席帐簿管理人为：中银香港，美银美林，建银国际，汇丰以及渣打。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业