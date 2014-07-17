中信期货：国内库存压力致郑糖加速寻底，但追空需谨慎

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
以下内容节选自7月17日的《中国证券报》：
伴随着6月产销数据的出炉，糖价3月以来的震荡区间被跌破。尽管市场预期下游消费仍疲弱，但累计产销率同比下降20多个百分点依然给市场沉重的打击。同时，国际上巴西收榨取顺利和印度2014/2015年度预期增产，对受挫的市场都是雪上加霜。糖价在多重打击下加速寻底。
追空需谨慎。全球食糖市场的整体格局为减产周期，供过于求向供不应求转变。不过转变中也存在矛盾，即国内食糖库存巨大。因此，长期看涨糖价，但短期糖价存在压力，同时国内的压力大于国际糖价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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