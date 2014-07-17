中信期货：国内库存压力致郑糖加速寻底，但追空需谨慎

伴随着6月产销数据的出炉，糖价3月以来的震荡区间被跌破。尽管市场预期下游消费仍疲弱，但累计产销率同比下降20多个百分点依然给市场沉重的打击。同时，国际上巴西收榨取顺利和印度2014/2015年度预期增产，对受挫的市场都是雪上加霜。糖价在多重打击下加速寻底。