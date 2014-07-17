版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:52 BJT

中信期货：国内库存压力致郑糖加速寻底，但追空需谨慎

以下内容节选自7月17日的《中国证券报》：

伴随着6月产销数据的出炉，糖价3月以来的震荡区间被跌破。尽管市场预期下游消费仍疲弱，但累计产销率同比下降20多个百分点依然给市场沉重的打击。同时，国际上巴西收榨取顺利和印度2014/2015年度预期增产，对受挫的市场都是雪上加霜。糖价在多重打击下加速寻底。

追空需谨慎。全球食糖市场的整体格局为减产周期，供过于求向供不应求转变。不过转变中也存在矛盾，即国内食糖库存巨大。因此，长期看涨糖价，但短期糖价存在压力，同时国内的压力大于国际糖价。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐