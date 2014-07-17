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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元微升，美元在亚洲市场略微承压

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* 欧元/美元微升，美元/日圆卖盘打压美元

* 市场不愿进一步推低欧元，1.3500存在强劲支撑

* 欧元/美元人气转空，1.3500下方布有停止单

* 欧元区通胀数据今日稍晚出炉，市场预期欧元区6月消费者调和物价指数(HICP)较前月上升0.1%

* 通胀若低于预期，则欧元/美元将面临沉重压力

(完)

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