《汇市简讯》欧元/美元微升，美元在亚洲市场略微承压

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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* 欧元/美元微升，美元/日圆卖盘打压美元
* 市场不愿进一步推低欧元，1.3500存在强劲支撑
* 欧元/美元人气转空，1.3500下方布有停止单
* 欧元区通胀数据今日稍晚出炉，市场预期欧元区6月消费者调和物价指数(HICP)较前月上升0.1%
* 通胀若低于预期，则欧元/美元将面临沉重压力
(完)
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路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业