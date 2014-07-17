汽车产业：由于高田气囊隐患问题，宝马将召回160万辆汽车

斯巴鲁从一开始就决定全国范围内召回近9,000辆汽车。本田区域性召回计划所覆盖的州也超过美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的要求。本田表示，公司立场没有改变，并且在继续进行调查。

日产称尚未作出扩大召回范围的决定，并且他们仍在评估指定召回区域里受影响的汽车数量。三菱称情况尚无变化，仍在调查该事件。

马自达表示，工程师评测了召回车辆的气囊充气装置，公司将决定是否扩大召回范围。丰田的一位女发言人称，公司尚未扩大召回计划。

克莱斯勒的一位发言人称，公司仍在调查该事件，可能影响到在NHTSA指定四个区域内的约29.8万辆老款汽车。

福特称公司立场未变，正在与安全官员合作。福特此前曾表示，区域性召回将影响到58,669辆汽车。

NHTSA称他们已经获悉宝马扩大召回的决定，但他们的行动与NHTSA区域性召回要求不同。

宝马汽车并未发现任何与该问题相关的事故或伤害。先前召回的汽车也不属于此次召回计划范畴。

在宝马最近的这次召回行动中，有57.4万辆是在美国售出，45万辆在德国售出，18.9万辆在英国售出。去年，宝马因为该问题在美国召回4.2万辆汽车。（完）