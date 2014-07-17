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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 11:21 BJT

南美金融：美国法官将于7月22日就阿根廷主权债案举行听证会

路透纽约7月16日 - 美国一位法官周三在纽约表示，他将于下周二举行听证会，听取与阿根廷主权债案件有关的银行和付款机构的意见。本月底是阿根廷偿债最后期限，逾期不还将导致违约。

作为契约受托人，纽约梅隆银行目前持有阿根廷政府存放在该国央行里的5.39亿美元，美国地区法官Thomas Griesa已收到纽约梅隆银行关于如何处置这笔钱的动议。

此外，带头拒绝重组债务的NML Capital Ltd亦提交了一份动议。持有以欧元计价阿根廷债券的各方，以及欧洲清算银行、Clearstream Banking和摩根大通等支付系统成员也各自提交了动议。

Griesa已下令要求阿根廷要么在偿付接受重组的债券持有人的同时，向钉子户债权人支付13.3亿美元欠款外加利息，要么就乾脆都别还。

7月30日是阿根廷的最后期限，它要么选择一笔还清所有债务，与钉子户债权人达成协议，要么就会面临违约。

阿根廷政府和债权人都分别与纽约法庭指定的调停人Daniel Pollack碰过面，但尚未坐下来进行面对面的商谈，不过双方都坦承愿意进行谈判。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
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