台湾债市：RP利率维持稳势，到期续做为主

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透台北7月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四维持稳势。交易员表示，今日市况平平，由于券商库存不多，多以到期续做为主。
不过有交易员指出，虽然投信与寿险仍有找券需求，但感觉热络程度不如以往。似乎显示市场资金虽不缺，但也不若4、5月时宽裕。
“现在投信来找都只有几千万(台币)，以前都是两、三亿，寿险最近也比较少，以前都是两位数。”一位证券商交易员说。
不过交易员也强调，受近期债市表现偏空影响，各家债券的库存量都不多，资金调度需求有限，因此对客户端的资金水位变化感受不强。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%极稀。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。均同于上日。
今日有美吾华 2亿台币公司债交割，本周公债/公司债交割尚有周五正新 48亿台币、103/10期五年公债金额400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业