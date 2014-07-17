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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:18 BJT

台湾债市：RP利率维持稳势，到期续做为主

路透台北7月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四维持稳势。交易员表示，今日市况平平，由于券商库存不多，多以到期续做为主。

不过有交易员指出，虽然投信与寿险仍有找券需求，但感觉热络程度不如以往。似乎显示市场资金虽不缺，但也不若4、5月时宽裕。

“现在投信来找都只有几千万(台币)，以前都是两、三亿，寿险最近也比较少，以前都是两位数。”一位证券商交易员说。

不过交易员也强调，受近期债市表现偏空影响，各家债券的库存量都不多，资金调度需求有限，因此对客户端的资金水位变化感受不强。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%极稀。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。均同于上日。

今日有美吾华 2亿台币公司债交割，本周公债/公司债交割尚有周五正新 48亿台币、103/10期五年公债金额400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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