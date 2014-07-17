新闻稿：亚洲银行业基本可应对不断变化的信贷环境--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

新加坡，2014年7月16日—穆迪投资者服务公司表示，由于全球货币环境可能收紧，亚洲 (日本除外) 银行业长期正面的信贷周期可能即将到达高峰，某些风险将会浮现，对借款人带来新的挑战。

穆迪亚太区金融机构部副总裁/高级信用评级主任Eugene Tarzimanov表示：“当美国利率开始逐步上升，全球流动性将因而收紧，这将导致亚洲利率上升。”

Eugene Tarzimanov表示：“但总体来看，由于亚洲银行业的内部缓冲能力强劲，因此其信用状况将可应对利率上升的不利影响，包括不良贷款的上升。”

穆迪指出，2008年全球金融危机后，由于经济增长稳定、通胀率温和、地区贸易增加，亚洲 (日本除外) 银行业的信用状况基本持续正面。 此外，2008年以来，亚洲的利率极低，这推动了多数亚洲经济体快速的信贷增长，幷导致主要城镇地区的房价大幅上升。

由于非金融企业和家庭新增借款庞大，2013年底许多亚洲经济体国内信贷 (占GDP的比例) 升至120%-150%的高水平。从历史的角度来看，上述水平尤其高于上世纪90年代初的50%-80%左右。

穆迪认为，随着利率逐步上升，亚洲小部分捉襟见肘的借款人在偿还贷款时可能面临困难，导致亚洲银行业的不良贷款略升。

此外，中国、泰国、印度、印尼和菲律宾等新兴亚洲经济体的企业杠杆率有所恶化，因此穆迪认为新兴亚洲市场的企业贷款质量的恶化程度可能大于杠杆率较稳定的发达市场。

穆迪表示，由于马来西亚和泰国家庭的借款规模大于其他亚洲市场，2013年其家庭债务占GDP的比例分别达到85%和70%。

亚洲房地产市场方面，穆迪指出，继2013年实施了旨在抑制房价和遏制投机性交易的监管措施后，新加坡和香港的房价已开始温和下降或维持稳定。穆迪认为这些监管行动降低了房价突然调整的风险。