表格：LME金属库存最新变化--7月17日

路透伦敦7月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
品种 最新库存 变动
铜 158,575 -600
锡 11,775 -35
铅 213,550 +175
锌 657,375 -350
铝 4,967,425 -8,775
镍 310,782 +2,364
铝合金 35,720 -120
NASAAC 63,480 -460
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)