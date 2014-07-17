更新版 1-新债招标：中国农发行四期债结果高于预期，二级疲弱资金不佳影响

* 农发行四期固息债中标结果均高于预期

* 其中三年品种超预测均值逾10个bp

* 资金紧、现券卖压重及新债发行频率紧凑

* 综合作用于债市一级推升收益率定位 (新增交易员评论和更多细节)

路透北京7月17日 - 中国农业发展银行周四招标的多期固息债，中标结果齐刷刷高于预期，其中三年品种超市场预测均值逾10个基点(bp)。业内人士称，资金收紧，现券市场卖压过重情绪谨慎，传导至一级水涨船高推升收益率定位。

他们并指出，本周新债发行频率过于紧凑，加之今日央行公开市场正回购操作量几乎与到期资金规模持平，债市利好因素难觅，打击机构信心。

“市场情绪差，资金比较紧张，早晨起来二级收益率就在上行，一级看着二级，投标结果就比较高。”上海一券商分析师称。

一银行交易员指出，三年品种中标利率大幅高于昨日市场预期，是资金不佳与二级收益率攀升过快共同作用。此外，周四正回购操作量基本对冲了到期资金，对资金几无扶助。

中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

今日招标四期固息债结果如下：

三年 五年 七年 10年

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中标利率/收益率 4.92% 5.07% 5.27% 5.3468%

投标倍数 3.48 4.33 4.10 4.80

预测均值 4.78% 5.02% 5.24% 5.28%

中债登到期收益率 4.7883% 5.0386% 5.2318% 5.2784%

曲线

农发行周一招标的四期固息债，长端仍略显疲态。具体看，三、五和七年品种中标利率(收益率)分别为4.72%、4.95%和5.1572%。

中国央行公开市场周四进行180亿元人民币28天期正回购操作；据此计算，今日仅实现净投放20亿元，本周公开市场将净投放170亿元，为连续第10周净投放。

今日新债中，10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。

具体发行条款如下：

40期 41期 42期 23期增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30

招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日

起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日

发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22

上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%