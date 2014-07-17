更新版 1-新债招标：中国农发行四期债结果高于预期，二级疲弱资金不佳影响

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
* 农发行四期固息债中标结果均高于预期
* 其中三年品种超预测均值逾10个bp
* 资金紧、现券卖压重及新债发行频率紧凑
* 综合作用于债市一级推升收益率定位 (新增交易员评论和更多细节)
路透北京7月17日 - 中国农业发展银行周四招标的多期固息债，中标结果齐刷刷高于预期，其中三年品种超市场预测均值逾10个基点(bp)。业内人士称，资金收紧，现券市场卖压过重情绪谨慎，传导至一级水涨船高推升收益率定位。
他们并指出，本周新债发行频率过于紧凑，加之今日央行公开市场正回购操作量几乎与到期资金规模持平，债市利好因素难觅，打击机构信心。
“市场情绪差，资金比较紧张，早晨起来二级收益率就在上行，一级看着二级，投标结果就比较高。”上海一券商分析师称。
一银行交易员指出，三年品种中标利率大幅高于昨日市场预期，是资金不佳与二级收益率攀升过快共同作用。此外，周四正回购操作量基本对冲了到期资金，对资金几无扶助。
中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。
今日招标四期固息债结果如下：
三年 五年 七年 10年
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中标利率/收益率 4.92% 5.07% 5.27% 5.3468%
投标倍数 3.48 4.33 4.10 4.80
预测均值 4.78% 5.02% 5.24% 5.28%
中债登到期收益率 4.7883% 5.0386% 5.2318% 5.2784%
曲线
农发行周一招标的四期固息债，长端仍略显疲态。具体看，三、五和七年品种中标利率(收益率)分别为4.72%、4.95%和5.1572%。
中国央行公开市场周四进行180亿元人民币28天期正回购操作；据此计算，今日仅实现净投放20亿元，本周公开市场将净投放170亿元，为连续第10周净投放。
今日新债中，10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。
具体发行条款如下：
40期 41期 42期 23期增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息
招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30
招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日
起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日
发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22
上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日
基本承销额 无 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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