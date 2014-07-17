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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 17:02 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币近收平却步6.20整数关，短期在窄幅震荡中观望

* 人民币即期近收平
    * 6.20元阻力仍较大，购汇盘涌现
    * 市场观望情绪浓重，关注客盘变化

 (更新收盘价和评论)
    路透北京7月17日 - 中国人民币兑美元 周四近收平盘。中间价因强势美元指
数强势连续第五天下跌，而即期汇价盘中两度冲击6.20元整数关口而未果，逢低购汇盘较多
，油盘购汇需求尤为突出，使汇价保持窄幅震荡。
        
    “前期升破6.20元后都被大行的购汇顶回去了，这个地方其实外资行看空美元的情绪挺
弱，还是要靠客盘来带动。”一外资行交易认为。
    
    她并认为，季节性购汇因素逐渐消退有可能让结汇力量偏强，提供人民币升值并突破6.
20元的动力，但具体仍要看企业的预期如何变化；短期内看好美元指数走势，中间价也有可
能继续走弱，以引导市场预期人民币不轻易突破6.20元关口。
    
    一股份行交易员也认为，虽然市场部分参与者预期向升值方向倾斜，但整体看升值应该
会比较缓慢，7月余下时间可能会保持横向的窄幅波动，这与国际美元保持强势、6.20阻力
较强有关，且7月底客盘购汇仍有可能保持相对旺盛。
        
    全球汇市方面，周四日圆兑欧元触及五个月高位，因西方加强对俄罗斯的制裁，打压全
球风险人气，避险资金重新流入日圆。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日                 上日     升贬
 即期成交价格               6.2045               6.2047   0.00%
 中间价                     6.1564               6.1535   -0.05%
 成交额                     141亿美元                     
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅   -0.80% (上限±2%)    日高     日低
 日内波动幅度(pips)         52                   6.2003   6.2055
 2014年来即期升贬值幅度     -2.43%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<  1030                          
 CNY1Y=CFXS>                                              
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16  今日                 上日     
 :51                                                      
 1年期NDF                   6.2565/20            6.258    
 CNH即期                    6.2019/39            6.2066   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进/黄凯)
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