更新版 2-中国汇市：人民币近收平却步6.20整数关，短期在窄幅震荡中观望

* 人民币即期近收平 * 6.20元阻力仍较大，购汇盘涌现 * 市场观望情绪浓重，关注客盘变化 (更新收盘价和评论) 路透北京7月17日 - 中国人民币兑美元 周四近收平盘。中间价因强势美元指 数强势连续第五天下跌，而即期汇价盘中两度冲击6.20元整数关口而未果，逢低购汇盘较多 ，油盘购汇需求尤为突出，使汇价保持窄幅震荡。 “前期升破6.20元后都被大行的购汇顶回去了，这个地方其实外资行看空美元的情绪挺 弱，还是要靠客盘来带动。”一外资行交易认为。 她并认为，季节性购汇因素逐渐消退有可能让结汇力量偏强，提供人民币升值并突破6. 20元的动力，但具体仍要看企业的预期如何变化；短期内看好美元指数走势，中间价也有可 能继续走弱，以引导市场预期人民币不轻易突破6.20元关口。 一股份行交易员也认为，虽然市场部分参与者预期向升值方向倾斜，但整体看升值应该 会比较缓慢，7月余下时间可能会保持横向的窄幅波动，这与国际美元保持强势、6.20阻力 较强有关，且7月底客盘购汇仍有可能保持相对旺盛。 全球汇市方面，周四日圆兑欧元触及五个月高位，因西方加强对俄罗斯的制裁，打压全 球风险人气，避险资金重新流入日圆。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2045 6.2047 0.00% 中间价 6.1564 6.1535 -0.05% 成交额 141亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.80% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 52 6.2003 6.2055 2014年来即期升贬值幅度 -2.43% 1年期美元/人民币掉期升水< 1030 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :51 1年期NDF 6.2565/20 6.258 CNH即期 6.2019/39 6.2066 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进/黄凯)