《分析》贫富分化促使投资者重新思索新兴市场风险

全球最大资产管理业者--贝莱德为投资者提供主权信贷风险指数，除惯用的量化指标以外，其中30%是由评估一国政府效能及稳定度的一项指标--“支付意愿”所构成。

野村资深政治分析师Alastair Newton指出，在过去一年内，巴西、智利、埃及、泰国及土耳其等诸多国家社会动荡，被视为“准系统性威胁，”并在“让我夜不能寐”的事件名单上名列前茅。

“你知道许多国家可能发生不好的事情，但你不知道到底会发生什么，也不知道何时发生，”他对路透表示，“就算你知道，可能也很难加以反映。”

**投资契机**

并非所有的投资人都这么悲观。有些人认为土耳其、巴西或智利中产阶级发生的骚动，应被视为绝佳发展趋势中成长的苦痛。

太平洋投资管理公司(PIMCO)新兴市场股票主管Masha Gordon认为，投资者也应该为印度情势发展感到振奋；印度5月选出力图改革的政府，即表明新的中产阶级可推动改革让情况变得更好。

5月选举结果促使印度资产价格大涨。印度股市指标BSE股指选后大涨逾15%，本月更攀抵纪录高位。

在瑞银资产管理公司的Mariscal看来，这股社会不满的声浪同时也代表投资的契机；他说，抗议者要求兴建基础设施、医院和保健设施，这是投资这些项目的大好机会。