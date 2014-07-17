《独家新闻》SEC制定2015年考核计划，瞄准高价共同基金和问题券商

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
一个思考中的问题，就是券商出售价格高昂的股份分类(share classes)共同基金及可变年金。Goodman指出，所谓的“L-股”(L-shares)呈现爆炸发展，这是一种由可变年金持有的共同基金股份分类，罚金期(surrender period)较短，但预付成本偏高。所谓的罚金期，就是投资人在期限之内从年金提领资金或加以兑现需要缴付罚金。罚金期通常为七年，但根据宣传文件，L-股则可能为三年或四年。
Goodman表示，SEC有意了解投资人是否清楚了解不同股份分类所支付的费用有别，以及投资人购买这些基金时这样的收费是否恰当。
Goodman称，“我们希望确定的是，不是因为产生的佣金较高而选择或促销这些股份分类。”
Goodman所属单位也正打算强化检查证券公司分支办公室。Goodman在发表上述谈话后向路透表示，SEC一直都有检视分支办公室的行为，但往往是从较为整体的观点出发，注重的层面是这些业者监督分支办公室的状况。
但从明年起，SEC可能就单独的分支办公室进行独立检查。若敲定了这样的做法，检查人员将会根据规模、交易活动、以及特定产品的销售等因素来选择要检查的分支办公室。
可以预期的是，那些曾经违反纪律的券商及经纪商将会遭到“雷射聚焦”。
Goodman表示，“我们想把目标放在那些看来有招聘问题经纪人的公司。”(完) (编译 朱晓军/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉)
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