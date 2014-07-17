《独家新闻》SEC制定2015年考核计划，瞄准高价共同基金和问题券商

一个思考中的问题，就是券商出售价格高昂的股份分类(share classes)共同基金及可变年金。Goodman指出，所谓的“L-股”(L-shares)呈现爆炸发展，这是一种由可变年金持有的共同基金股份分类，罚金期(surrender period)较短，但预付成本偏高。所谓的罚金期，就是投资人在期限之内从年金提领资金或加以兑现需要缴付罚金。罚金期通常为七年，但根据宣传文件，L-股则可能为三年或四年。

Goodman表示，SEC有意了解投资人是否清楚了解不同股份分类所支付的费用有别，以及投资人购买这些基金时这样的收费是否恰当。

Goodman称，“我们希望确定的是，不是因为产生的佣金较高而选择或促销这些股份分类。”

Goodman所属单位也正打算强化检查证券公司分支办公室。Goodman在发表上述谈话后向路透表示，SEC一直都有检视分支办公室的行为，但往往是从较为整体的观点出发，注重的层面是这些业者监督分支办公室的状况。

但从明年起，SEC可能就单独的分支办公室进行独立检查。若敲定了这样的做法，检查人员将会根据规模、交易活动、以及特定产品的销售等因素来选择要检查的分支办公室。

可以预期的是，那些曾经违反纪律的券商及经纪商将会遭到“雷射聚焦”。

Goodman表示，“我们想把目标放在那些看来有招聘问题经纪人的公司。”(完) (编译 朱晓军/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉)