新闻稿：穆迪向交通银行的中期票据计划授予 (P)A2/(P)P-1评级

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年7月16日—穆迪投资者服务公司已向交通银行股份有限公司 (交行) 香港分行的30亿美元中期票据计划授予 (P)A2的长期评级和 (P)P-1的短期评级。
上述评级展望为稳定。
评级理据
上述评级与交行A2/P-1的长期/短期存款评级及稳定展望一致，反映了拟发行债券的结构。
交行香港分行的中期票据计划允许该银行发行任何期限的高级票据，相关细则及利率和赎回结构将参照适用的定价补充协议。
根据该计划发行的票据将构成发行人的直接、无条件、非次级和无抵押债务。
上述评级幷不适用于根据该计划发行的任何独立票据。对于根据该计划发行的独立票据，穆迪需对其最终发行说明书、补充文件和定价补充协议的条款及条件进行审阅后，才会向其授予评级。
穆迪无意向该计划下与另一债务人表现有关联的票据 (信用关联票据) 授予评级。此外，如债券的本金或利息偿付具有可变性及在合约上取决于非信用关联事件的发生或某指数的表现 (非信用关联票据) ，穆迪也无意向此类票据授予评级。
唯一例外的是本金和利息支付受标准变异因素 (standard sources of variation) 影响的票据。如需了解进一步信息，请参阅穆迪在2014年4月发表的《可变约定债务评级》 (Rating Obligations with Variable Promises) 的跨行业评级方法。
上述评级所采用的主要评级方法为2013年5月发表的《全球银行评级方法》 (Global Banks) 。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。
交通银行股份有限公司 总部在上海，截至2014年3月31日，该行资产规模为人民币6.0万亿元 (约合9,719亿美元) 。(完)
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