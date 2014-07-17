香港已公布经济指标--2014/7/17

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年5月 零售销售值 -4.1 -9.9 +12.9 2014年5月 零售销售量 -4.7 -9.6 +12.2 2014年5月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.7 +3.9 2014年5月 甲类消费物价指数(CPI +3.9 +3.9 +4.4 A) 2014年第一季 本地生产总值(GDP) +2.5 +2.9 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年4-6月% 14年3-5月% 13年4-6月% 失业率 3.2* 3.1 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年5月 贸易赤字／盈余 -42.35 -55.29 -44.27 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........