香港数据：4-6月失业率略升至3.2%，但劳工市场仍紧绌

路透香港7月17日 - 香港政府周四公布，今年4-6月失业率为3.2%，较3-5月份的3.1%略高；就业不足率则持平于1.5%。

统计处表示，4-6月期间失业率（不经季节性调整）的上升主要见于清洁及同类活动业。总就业人数较3-5月增加4,800人，至374.86万人；同期的总劳动人口亦由386.47万人升至387.48万人。

劳工及福利局局长张建宗表示：＂经季节性调整的失业率继连续五个月维持不变后，在4-6月微升0.1个百分点至3.2%，仍属低水平。总就业人数则按年续见轻微增长并贴近历史高位，反映劳工市场依然紧绌。＂

他续称，近月本地消费市道有所放缓，加上源自新一批毕业生及离校人士的新增劳工供应，或会逐步对劳工市场构成一些压力。外围方面，世界各处地缘政治风险升温以及美国货币政策正常化的潜在影响，依然值得关注。

4-6月期间失业率（不经季节性调整）

失业率(%) 就业不足率(%)

14年4-6月 3.2* 1.5*

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月 3.3 1.5

13年5-7月 3.3 1.5

13年4-6月 3.3 1.6

注： *初步数据。（完）

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