中国钢铁：钢材需求增长伴随产能释放，钢价预计难大幅回升--中钢协

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透北京7月17日 - 中国钢铁工业协会周四称，随着“微刺激”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会继续保持增长。但受钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况短期内仍难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。
刊登在中钢协网站的新闻稿指出，下半年经济形势仍然比较复杂，既有推升回升的动力，也有制约经济快速发展的压力。国家出台的政策措施还会进一步显现效果，将继续激发经济增长动力，钢材需求会继续有所增长。
但钢铁生产保持高水平，不利于缓解钢材市场供大于求矛盾，钢材价格难以大幅回升。社会库存继续下降，企业库存仍然偏高。
数据显示，6月全国粗钢日产量达到230.79万吨，创历史最高日产水平。6月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1,344万吨，环比降5.65%，连续第4个月下降；截止7月11日，钢材库存进一步降至1,331万吨，比上年同期下降17.59%。
中钢协并称，目前铁矿石市场仍是供大于求局面，后期进口铁矿石价格仍有下行空间。
中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，7月上旬重点企业粗钢日产量181.44万吨，旬环比增长2.04%。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业