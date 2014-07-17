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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:38 BJT

《全球汇市》欧元全线承压，兑英镑陷于近两年低位

美元兑加元 从三周高位1.0795加元跌至1.0738加元。

澳元 也显现一些韧性，兑美元从两周低点0.9329反弹至0.9357，归因于欧美冒险意愿高涨。

但新西兰元则没有这样的宽慰之处，新西兰周三公布温和的通胀数据，引发对该国央行今年是否会继续收紧政策的疑问。

新西兰元兑美元 报0.8692美元，距离三周低点0.8690仍不远。

交易员称，周四亚洲鲜有重要数据公布，主要货币或许在当前水准整固。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3529 1.3525 +0.03 -1.57 1.3745

美元/日圆 101.51 101.67 -0.16 -3.60 105.30

欧元/日圆 137.33 137.51 -0.13 -5.11 144.73

美元/瑞郎 0.8976 0.8980 -0.04 +0.54 0.8928

英镑/美元 1.7140 1.7136 +0.02 +3.53 1.6556

美元/加元 1.0734 1.0740 -0.06 +1.07 1.0620

澳元/美元 0.9356 0.9367 -0.12 +4.97 0.8913

新西兰元/美元 0.8692 0.8711 -0.22 +5.92 0.8206

澳元/日圆 94.970 95.230 -0.27 +1.19 93.850

新西兰元/日圆 88.230 88.490 -0.29 +2.11 86.410

英镑/日圆 173.99 174.22 -0.13 -0.20 174.33

澳元/新西兰元 1.0756 1.0744 +0.11 -0.85 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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