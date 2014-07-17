《全球汇市》欧元全线承压，兑英镑陷于近两年低位

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
美元兑加元 从三周高位1.0795加元跌至1.0738加元。
澳元 也显现一些韧性，兑美元从两周低点0.9329反弹至0.9357，归因于欧美冒险意愿高涨。
但新西兰元则没有这样的宽慰之处，新西兰周三公布温和的通胀数据，引发对该国央行今年是否会继续收紧政策的疑问。
新西兰元兑美元 报0.8692美元，距离三周低点0.8690仍不远。
交易员称，周四亚洲鲜有重要数据公布，主要货币或许在当前水准整固。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3529 1.3525 +0.03 -1.57 1.3745
美元/日圆 101.51 101.67 -0.16 -3.60 105.30
欧元/日圆 137.33 137.51 -0.13 -5.11 144.73
美元/瑞郎 0.8976 0.8980 -0.04 +0.54 0.8928
英镑/美元 1.7140 1.7136 +0.02 +3.53 1.6556
美元/加元 1.0734 1.0740 -0.06 +1.07 1.0620
澳元/美元 0.9356 0.9367 -0.12 +4.97 0.8913
新西兰元/美元 0.8692 0.8711 -0.22 +5.92 0.8206
澳元/日圆 94.970 95.230 -0.27 +1.19 93.850
新西兰元/日圆 88.230 88.490 -0.29 +2.11 86.410
英镑/日圆 173.99 174.22 -0.13 -0.20 174.33
澳元/新西兰元 1.0756 1.0744 +0.11 -0.85 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/张涛/朱晓军/郑茵 审校 艾茂林/徐文焰)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业