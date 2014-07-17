更新版 1-两岸经济：第六次经合会将在8月初召开，之后重启货贸谈判

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(新增台湾官员回应及细节)
路透台北7月17日 - 台湾经济部周四表示，两岸经济合作委员会第六次例会将在8月上旬召开，而两岸货品贸易协议的新一轮协商也将在经合会之后尽快举行。
经济部国际贸易局发言人江文若称，经合会目前暂订于8月初在大陆举行，台湾方面的主谈首席代表为经济部次长卓士昭，大陆则是商务部副部长高燕，本次经合会包括货贸、投资争端解决等都是讨论的重点。
江文若表示，至于两岸货贸协议的新一轮协商，目前与大陆双方都有共识，希望在经合会之后能够尽早展开。在台湾反服贸学运过后，她称，两岸货贸协商已有一阵子没有坐下来谈，尤其是近期中国与韩国的自由贸易协定(FTA)有明显进展，因此经济部希望能够尽早重启与大陆的协商。
台湾经济日报今日报导称，第六次两岸经合会将在8月5日召开，服贸协议、货贸协议、及解决台商投资障碍为三大重头戏。
报导并表示，第六次两岸经合会预备性会议本周二在北京召开，双方决定让受服贸延宕而暂停的货贸谈判，紧接在经合会结束后重回谈判桌。尽管包括面板、石化、工具机、汽车等四大关键产业仍未突破，但双方已有共识尽快坐下来谈。
报导称，按照两岸轮流惯例，本次经合会将在大陆举行，台湾的代表预计8月4日启程，5日召开正式会议，6日在大陆方面安排下参访，7日返台。举办地点以北京机会最高，但尚未最后确定。
另据该报导，两岸经合会下设货贸、服贸、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组。除货贸、服贸外，有关台商遭遇的投资问题，也纳入今次会谈重点。例如本次经合会将讨论各种保险金如何提拨，及具体的认列时点。
至于服贸后续程序方面，两岸协议监督条例必须先通过，服贸才能进入实质审查。为让服贸重燃希望，陆委会正积极拜会立院各党团，力争监督条例排入立法院二次临时会议程。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业