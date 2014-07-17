更新版 1-两岸经济：第六次经合会将在8月初召开，之后重启货贸谈判

(新增台湾官员回应及细节)

路透台北7月17日 - 台湾经济部周四表示，两岸经济合作委员会第六次例会将在8月上旬召开，而两岸货品贸易协议的新一轮协商也将在经合会之后尽快举行。

经济部国际贸易局发言人江文若称，经合会目前暂订于8月初在大陆举行，台湾方面的主谈首席代表为经济部次长卓士昭，大陆则是商务部副部长高燕，本次经合会包括货贸、投资争端解决等都是讨论的重点。

江文若表示，至于两岸货贸协议的新一轮协商，目前与大陆双方都有共识，希望在经合会之后能够尽早展开。在台湾反服贸学运过后，她称，两岸货贸协商已有一阵子没有坐下来谈，尤其是近期中国与韩国的自由贸易协定(FTA)有明显进展，因此经济部希望能够尽早重启与大陆的协商。

台湾经济日报今日报导称，第六次两岸经合会将在8月5日召开，服贸协议、货贸协议、及解决台商投资障碍为三大重头戏。

报导并表示，第六次两岸经合会预备性会议本周二在北京召开，双方决定让受服贸延宕而暂停的货贸谈判，紧接在经合会结束后重回谈判桌。尽管包括面板、石化、工具机、汽车等四大关键产业仍未突破，但双方已有共识尽快坐下来谈。

报导称，按照两岸轮流惯例，本次经合会将在大陆举行，台湾的代表预计8月4日启程，5日召开正式会议，6日在大陆方面安排下参访，7日返台。举办地点以北京机会最高，但尚未最后确定。

另据该报导，两岸经合会下设货贸、服贸、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组。除货贸、服贸外，有关台商遭遇的投资问题，也纳入今次会谈重点。例如本次经合会将讨论各种保险金如何提拨，及具体的认列时点。