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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:45 BJT

韩国汇市：韩元上扬，受助于美国数据和美联储报告

路透首尔7月17日 - 韩国韩元 周四上扬，受助于外资流入，因美国制造业数据助长投资者风险偏好，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告也提振了美国稳健复苏的预期。

0253GMT，韩元/美元 报1,030.5，较周三国内收盘价1,032.1上涨0.16%。

“韩元正从近期下跌中略微转势，”现代期货分析师Lee Dae-ho称。

美国制造业产出第二季度增速为逾两年来最快。美联储周三发布的褐皮书也指出，美国经济在最近几周继续扩张。

0253GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,030.5 1,032.1

日圆/韩元 10.1457/517 10.1475

韩国公债期货 * 107.01 106.82

韩国综合股价指数 2,023.18 2,013.48

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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