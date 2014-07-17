中国货币市场：主要回购利率微跌，但大行融出意愿低迷整体资金偏紧

路透上海7月17日 - 中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

“(资金)很紧，(回购)价格与市场有偏离，四大行都不出钱，所以不好借，很多机构都没平。”华东一商业银行交易员称。

上海一券商交易员分析认为，市场资金转紧，因是受多重因素综合影响，包括缴税、新股IPO申购和转债申购等压力，场内亦有传闻指商业银行超储率近期已降到1.6%附近，个人对7月下半个月资金预期不乐观，总体资金波动会较大。

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。

上海另一大型券商交易员还提到，除了缴税等因素，近期外汇占款的增长可能有限，甚至是否已出现资金外流迹象，央行公开市场上维持了平稳操作，仅温和净投放，从而导致基础货币投放有限，后续资金紧张的局面是否将延续，仍需视央行动向而定。

公开市场上，央行本周净投放170亿元人民币，为连续第10周净投放。

中国5月金融机构新增外汇占款仅387亿元，创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2720 3.2733 -0.13

七天 3.6643 3.7035 -3.92

14天 4.4136 4.5119 -9.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.0000 1.0800 +692.00

七天 5.4000 3.3600 +204.00

14天 5.3950 4.6000 +79.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00

七天 3.8300 3.7200 +11.00

14天 4.4100 4.5300 -12.00

Shibor

其中:隔夜 3.2465 3.2472 -0.07

七天 3.6410 3.6500 -0.90

三个月 4.7448 4.7487 -0.39