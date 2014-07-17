中国货币市场：主要回购利率微跌，但大行融出意愿低迷整体资金偏紧

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透上海7月17日 - 中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。
“(资金)很紧，(回购)价格与市场有偏离，四大行都不出钱，所以不好借，很多机构都没平。”华东一商业银行交易员称。
上海一券商交易员分析认为，市场资金转紧，因是受多重因素综合影响，包括缴税、新股IPO申购和转债申购等压力，场内亦有传闻指商业银行超储率近期已降到1.6%附近，个人对7月下半个月资金预期不乐观，总体资金波动会较大。
根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。
上海另一大型券商交易员还提到，除了缴税等因素，近期外汇占款的增长可能有限，甚至是否已出现资金外流迹象，央行公开市场上维持了平稳操作，仅温和净投放，从而导致基础货币投放有限，后续资金紧张的局面是否将延续，仍需视央行动向而定。
公开市场上，央行本周净投放170亿元人民币，为连续第10周净投放。
中国5月金融机构新增外汇占款仅387亿元，创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2720 3.2733 -0.13
七天 3.6643 3.7035 -3.92
14天 4.4136 4.5119 -9.83
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.0000 1.0800 +692.00
七天 5.4000 3.3600 +204.00
14天 5.3950 4.6000 +79.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00
七天 3.8300 3.7200 +11.00
14天 4.4100 4.5300 -12.00
Shibor
其中:隔夜 3.2465 3.2472 -0.07
七天 3.6410 3.6500 -0.90
三个月 4.7448 4.7487 -0.39
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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