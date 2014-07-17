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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:45 BJT

韩国股市：连续第四日上涨，受外资买超激励

路透首尔7月17日 - 韩国股市周四连续第四日上涨，外资早上买超1,230亿韩元。

0253GMT时，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.48%，报2,023.18点，盘中一度高见2,024.07，为去年12月以来最高水准，周三收报2,013.48点。

半导体类股提振大盘，该类股指数上涨1.6%，创下日内纪录高位1,969.87。

“指数可能受惠于英特尔周三在美国股市的强劲表现，且个人电脑需求更好，个人电脑有汰旧换新的需求，且平板电脑销售企稳，”Korea Investment Co分析师Won Seo表示。(完) 　　
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