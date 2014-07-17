更新版 1-全球金属：伦敦黄金定价公司寻求第三方负责黄金定盘程序

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
声明稿指出，对当前黄金“定盘价”的改革，将包括新的参与方行为准则，和指派一位独立主席。当前定盘价是四家银行之间每日两次的竞价得出，通过电话进行。
这份声明确认了周三稍早消息人士的说法。
“有识之士呼吁要有一定数量的第三方人士参与和监督...业内希望做法要透明。”消息人士称。
芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和汤森路透 上周被任命为白银的电子定盘价的新运营商，外界将此举视为贵金属定价将进行全面性改革的前奏。
LBMA在寻找银市新管理办法的过程中扮演引导者的角色。接近此事的消息人士说，目前LBMA对考虑由该协会本身来管理黄金指标价，持开放态度。
尽管现行定盘过程的许多方面得到市场参与者的支持，但还有些方面仍待改革，以合乎国际证监会组织(IOSCO)2013年7月为金融指标价制定的19大准则。
遵行IOSCO准则第一阶段在7月截止。
一名接近IOSCO的消息人士称，根据指标价管理者对这些准则的接纳状况，该组织有六个月的时间决定是否需采取进一步行动。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 徐文焰/张明钧)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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