更新版 1-全球金属：伦敦黄金定价公司寻求第三方负责黄金定盘程序

声明稿指出，对当前黄金“定盘价”的改革，将包括新的参与方行为准则，和指派一位独立主席。当前定盘价是四家银行之间每日两次的竞价得出，通过电话进行。

这份声明确认了周三稍早消息人士的说法。

“有识之士呼吁要有一定数量的第三方人士参与和监督...业内希望做法要透明。”消息人士称。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和汤森路透 上周被任命为白银的电子定盘价的新运营商，外界将此举视为贵金属定价将进行全面性改革的前奏。

LBMA在寻找银市新管理办法的过程中扮演引导者的角色。接近此事的消息人士说，目前LBMA对考虑由该协会本身来管理黄金指标价，持开放态度。

尽管现行定盘过程的许多方面得到市场参与者的支持，但还有些方面仍待改革，以合乎国际证监会组织(IOSCO)2013年7月为金融指标价制定的19大准则。

遵行IOSCO准则第一阶段在7月截止。