台湾股市：早盘下滑，台积电因订单流失传闻而重挫

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透台北7月17日 - 台湾股市周四早盘下滑0.86%，受累于全球晶圆代工龙头台积电 股价下跌，因分析师和当地媒体报导该公司订单将流失。
截止0320 GMT，台湾加权股价指数 跌81.29点至9,403.44点，跟随其他亚股和全球股市走势。该指数上日下跌0.88%。
台积电下挫4.6%，因此前报导称其来自高通 和苹果 的订单将会被竞争对手三星 瓜分。
台积电周三宣布，第二季获利高于市场预期，且今年余下时间前景向好。
该公司美国证券存托凭证 隔夜大跌6.85%。
这拖累半导体指数 和电子类指数 分别下挫2.78%和1.71%。(完)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业