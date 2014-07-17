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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:54 BJT

台湾股市：早盘下滑，台积电因订单流失传闻而重挫

路透台北7月17日 - 台湾股市周四早盘下滑0.86%，受累于全球晶圆代工龙头台积电 股价下跌，因分析师和当地媒体报导该公司订单将流失。

截止0320 GMT，台湾加权股价指数 跌81.29点至9,403.44点，跟随其他亚股和全球股市走势。该指数上日下跌0.88%。

台积电下挫4.6%，因此前报导称其来自高通 和苹果 的订单将会被竞争对手三星 瓜分。

台积电周三宣布，第二季获利高于市场预期，且今年余下时间前景向好。

该公司美国证券存托凭证 隔夜大跌6.85%。

这拖累半导体指数 和电子类指数 分别下挫2.78%和1.71%。(完)
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