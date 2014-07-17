券商观点：下半年A股稳中有升，9月沪综指或反弹至2,300点--申银万国

路透上海7月17日 - 中国大型券商--申银万国周四发布其中期策略报告预计，下半年A股标杆指数上证指数 的波动中枢将较上半年稳中有升，9月份或将出现波段性上扬机会，有望上行至2,300点。

申银万国报告指出，在目前稳增长的财政和货币政策环境下，中国经济微复苏难以证伪，随着中国经济增速逐渐企稳，沪综指的季度波动中枢可能上浮至2,100点。因10月启动的沪港通大概率地会阶段性带来部分增量资金，沪综指有可能在9月提前反映A／H股价差收窄趋势。

报告建议，因下半年沪市仍以存量资金为主，因此可重点关注中小型的金属股和银行股，以及沪港通受益资产，超配通信、国防军工、计算机、汽车、有色金属、保险、银行、食品加工等行业。

自去年开始，国内A股市场出现结构分化，代表新兴经济的创业板和中小板走势明显强于代表传统经济的上证综指。申万报告认为，这种新旧世界平行运行的格局下半年还会持续。

报告指出，中国经济改革与转型是一个渐进而漫长的过程，基本面的变化追不上市场预期和股价表现，而且目前场内基本上存量资金博弈，因此代表旧世界的沪综指仍会在底部震荡。