券商观点：下半年A股稳中有升，9月沪综指或反弹至2,300点--申银万国

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透上海7月17日 - 中国大型券商--申银万国周四发布其中期策略报告预计，下半年A股标杆指数上证指数 的波动中枢将较上半年稳中有升，9月份或将出现波段性上扬机会，有望上行至2,300点。
申银万国报告指出，在目前稳增长的财政和货币政策环境下，中国经济微复苏难以证伪，随着中国经济增速逐渐企稳，沪综指的季度波动中枢可能上浮至2,100点。因10月启动的沪港通大概率地会阶段性带来部分增量资金，沪综指有可能在9月提前反映A／H股价差收窄趋势。
报告建议，因下半年沪市仍以存量资金为主，因此可重点关注中小型的金属股和银行股，以及沪港通受益资产，超配通信、国防军工、计算机、汽车、有色金属、保险、银行、食品加工等行业。
自去年开始，国内A股市场出现结构分化，代表新兴经济的创业板和中小板走势明显强于代表传统经济的上证综指。申万报告认为，这种新旧世界平行运行的格局下半年还会持续。
报告指出，中国经济改革与转型是一个渐进而漫长的过程，基本面的变化追不上市场预期和股价表现，而且目前场内基本上存量资金博弈，因此代表旧世界的沪综指仍会在底部震荡。
虽然新兴经济景气度较好，但创业板及中小板市场经过前期热炒之后，市场对于其盈利增长预期过高，未来有可能面临盈利预期下修的风险。报告建议，应开避新战场，寻找长期能够由“虚”向“实”转变的优质跨界成长，重点关注技术驱动（3D打印、新能源汽车）、政府行业驱动（军工、新能源等）、商业模式驱动（移动医疗、在线教育）等题材。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业