澳新汇市：新西兰元兑美元触及三周低位，澳元持稳

新西兰国内通胀疲弱及全球牛奶价格大跌，为该国强劲的经济成长周期或已形成提出了疑问。

新西兰元贸易加权指数周三录得六个月最高单日跌幅，多数投资者降低了该国下周料加息至五年半高位3.5%的预期。

新西兰元贸易加权指数 跌至80.93的低位。新西兰元兑美元也从近三年高点回落。

不过，一些分析师指出，卖盘动能于海外交易逐步减弱，暗示追求高利率的投资者还未准备好开始卖出新西兰元。

市场现在预计下周加息25个基点的可能性为84%，低于周三数据公布前的90%左右，但仍非常倾向于作出政策收紧的预期。

新西兰元兑大部分主要货币走势挣扎，兑澳元 报1.0760新西兰元。市场人士认为市场逐步倾向出脱新西兰元/澳元。(完)

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