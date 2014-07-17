人民币汇率：6月实际有效汇率环比升值0.06%终结四个月连跌势头--BIS

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透北京7月17日 - 人民币实际有效汇率指数6月微升，结束连续四个月回落的趋势。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比上升0.06%至114.03。
数据并显示，6月人民币名义有效汇率指数为110.99，环比升0.37%，此前该指数亦连续四个月回落。当月人民币兑美元即期汇率 升值0.68%，收于6.2050元。
此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.9%和4.4%。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业