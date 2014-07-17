中国债市动态：悲观情绪蔓延收益率大涨，基本面承压不减且一级新债再施压

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透上海7月17日 - 中国银行间市场周四现券收益率涨幅加剧，长端金融债一度上扬10bp(基点)。交易员表示，继半年末金融及经济数据公布之后，债市承压不减，且资金面在下旬干扰因素颇多，强化机构谨慎预期，叠加今日农发新债结果再次走高，市场悲观情绪蔓延，抛压沉重。
“收益率还是大幅上行啊，利率品种各期限均上行了5-10BP，抛盘很严重。”华北一银行交易员表示，二级市场收益率本来就上得很厉害，结果农发新债结果还那么高，涨幅就进一步扩大了。
农发行上午招标的三年期固息债中标利率4.92%，大幅高于此前4.78%的市场预测均值。同时，五年、七年和10年期固息债均市场预测均值。
”农发结果太高了，没节操啊，趁着市场不好使劲抬高收益率。“北京另一券商交易员表示，隔夜和七天利率自七月份以来就一直没有下去，而这几天短债收益率也有所上涨，速度还挺快，说明不仅长债需求不好，短债也不乐观。
对于未来市场走势，上海一银行交易员表示，7月下半段看不到利好因素，基本面至少已经触底略有反弹，即便流动性不收紧，但是想要看到明显的放松估计很困难，而新债发行压力始终存在，因此建议机构适合降低仓位做防御，守住上半年的胜利果实。
银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。
剩余期限约9.7年的固息国开债140201券最新报价 为5.4000%/5.1500%，上日尾盘为5.3500%/5.2500%。剩余期限约4.5年的固息国开债140202券最新报价 为5.0700%，上日尾盘为5.03%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报92.932元人民币，较上日结算价跌0.272元，或0.29%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业