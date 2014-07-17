中国债市动态：悲观情绪蔓延收益率大涨，基本面承压不减且一级新债再施压

路透上海7月17日 - 中国银行间市场周四现券收益率涨幅加剧，长端金融债一度上扬10bp(基点)。交易员表示，继半年末金融及经济数据公布之后，债市承压不减，且资金面在下旬干扰因素颇多，强化机构谨慎预期，叠加今日农发新债结果再次走高，市场悲观情绪蔓延，抛压沉重。

“收益率还是大幅上行啊，利率品种各期限均上行了5-10BP，抛盘很严重。”华北一银行交易员表示，二级市场收益率本来就上得很厉害，结果农发新债结果还那么高，涨幅就进一步扩大了。

农发行上午招标的三年期固息债中标利率4.92%，大幅高于此前4.78%的市场预测均值。同时，五年、七年和10年期固息债均市场预测均值。

”农发结果太高了，没节操啊，趁着市场不好使劲抬高收益率。“北京另一券商交易员表示，隔夜和七天利率自七月份以来就一直没有下去，而这几天短债收益率也有所上涨，速度还挺快，说明不仅长债需求不好，短债也不乐观。

对于未来市场走势，上海一银行交易员表示，7月下半段看不到利好因素，基本面至少已经触底略有反弹，即便流动性不收紧，但是想要看到明显的放松估计很困难，而新债发行压力始终存在，因此建议机构适合降低仓位做防御，守住上半年的胜利果实。

银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

剩余期限约9.7年的固息国开债140201券最新报价 为5.4000%/5.1500%，上日尾盘为5.3500%/5.2500%。剩余期限约4.5年的固息国开债140202券最新报价 为5.0700%，上日尾盘为5.03%。