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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 12:22 BJT

表格：7月10日止日本生胶库存较10日前下降6.1%，至19,599吨

路透东京7月17日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至7月10日的日本生胶库存为19,599吨，较10日前的水准减少6.1%。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日 5月31日 5月20日

生胶 19,599 20,874 21,205 21,627 22,174 22,514

天然乳胶 653 602 532 550 597 578

合成胶(固体) 1,649 1,652 1,673 1,582 1,617 1,570

合成乳胶(D.R.C.) 89 89 89 109 29 29 (完) (编译 高琦 审校 王兴亚)
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