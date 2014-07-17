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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 12:20 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场下跌，但信号转为正面

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* 美元指数在亚洲市场遭遇获利了结，昨日涨0.2%，并触及80.52/54的目标位

* 动能研究指标略微上行，5、10和20日移动均线显现相互矛盾的信号，波林格区间扩大

* 正面趋势模型可能处在初步形成阶段，但现在断言还太早

* 20日波林格区间的上端上升，应带来阻力

* 伦敦盘80.39低点和5日移动均线切入位80.36均为首道支撑

* 技术图表，请参看 link.reuters.com/rys42w

(完)

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