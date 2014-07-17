投行观点：上调中国全年GDP增长预估至7.3%，政策料保持现状--摩根大通

路透北京7月17日 - 在中国公布优于预期的二季度宏观数据后，国际投行摩根大通发布报告，将其对中国经济全年增长预估自7.2%上调至7.3%，并表示经济积极的发展态势将使决策者继续推行现有政策。

具体而言，现有政策包括，对部分行业继续进行定向支持；保持现有的财政和货币政策立场，避免大规模刺激或收缩；以及完成有助于创造新增长源头的结构改革（如行政改革、金融改革、私营部门投资）。

“6月份的经济活动数据证实经济复苏正在获得牵引力，体现了促增长措施的影响。”摩根大通首席经济学家朱海斌在报告中称，并提及5月和6月财政支出同比高达25%以上的增长和远高于预期的6月社会融资规模。

报告还指出6月制造业投资和房地产投资的下行趋势看起来会企稳。展望下半年，需要关注的主要问题是房地产市场的调整是否将会随着限购政策的放松而从低谷中企稳。

二季度还出现一些积极变化，包括上半年城镇新增就业人员超过700万人，而全年目标位1,000万人；上半年CPI涨幅远低于政府3.5%的控制目标；从经济结构来看，上半年第三产业（主要是服务业）同比增长8.0%，表现优于第二产业的同比增长7.4%；而且上半年的收入增长高于经济增长。

摩根大通保持第三季度和第四季度经季调后年化分别环比增长7.6%和7.4%的预测不变。鉴于第二季度的表现强于预期，我们的全年增长预测向上调整至同比增长7.3%。

报告并表示，6月份的财政支出和信贷增长更可能是一次性现象，从财政方面来看，20%以上的财政支出增长不可持续。从信贷方面来说，6月份高于预期的信贷增长在部分上是由季节性因素造成的。

从全年来看，摩根大通保持社会融资规模为18.5万亿元人民币（或存量同比增长16.2%）和银行贷款9.8万亿元（或同比增长13.6%）的预测。