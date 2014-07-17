中国经济：实现全年目标没问题，下半年CPI涨幅料和上半年相当--专家

路透北京7月17日 - 中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周四称，预计下半年CPI(居民消费价格指数)涨幅和上半年大体相当，中国全年实现7.5%的经济增长目标没有问题。

他在接受中国政府网访谈时表示，对物价的判断是基于上半年夏粮丰收为下半年的物价稳定奠定了基础，以及国际市场价格相对稳定，输入性通货膨胀压力不大。

“整个食品价格稳定是有基础的，我们巩固农业基础的措施已经连续多年了，这个效果越来越明显，还有控制食品流通费用的很多政策现在也是在逐步见到效果。”他并指出，在供大于求的情况下，工业品没有涨价空间，在竞争当中还略有下降。

中国上半年CPI同比涨幅2.3%，远低于年初设定的3.5%左右的全年控制目标。

张立群提到，食品价格和工业品价格不一样，食品价格是一个上涨刚性，农业劳动生产力提高比工业服务业要慢，因此要通过以工补农来稳定农民务农的收入，就必须每年有一定的农产品价格向上的提高。

“食品价格上涨在整个经济现代化过程中各个国家都是有刚性的，持续上涨的。但食品供给有保障不意味着食品价格不涨，但是这个上涨是比较温和的。”他说。