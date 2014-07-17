美国个股：福特将在非洲撒哈拉以南地区推出17款新车型以占据市场

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透7月17日 - 福特汽车 周四宣布将在非洲撒哈拉以南地区推出17款新车型，力争在最后一个仍有巨大成长空间的主要市场占据一席之地。
福特打算在南非等市场推出的车型中提供更多最新的功能，计划2016年以前在中东和非洲地区共推出25款新车型。
“中东和非洲是全球汽车业最后的增长点，”福特区域主管Jim Benintende表示。“我们正建设基础设施并调动人力参与竞争。”
根据该公司的预估，在2020年之前，中东和非洲地区的汽车总销量料将增长40%。
福特2013年中东与非洲地区销售为20万辆，其中南非销量提高40%至6.45万辆，是该公司在非洲地区的最大市场。福特在中东与非洲地区的第二大市场是沙特阿拉伯，去年销量为5.4万辆。(完)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。