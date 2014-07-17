美国个股：福特将在非洲撒哈拉以南地区推出17款新车型以占据市场

路透7月17日 - 福特汽车 周四宣布将在非洲撒哈拉以南地区推出17款新车型，力争在最后一个仍有巨大成长空间的主要市场占据一席之地。

福特打算在南非等市场推出的车型中提供更多最新的功能，计划2016年以前在中东和非洲地区共推出25款新车型。

“中东和非洲是全球汽车业最后的增长点，”福特区域主管Jim Benintende表示。“我们正建设基础设施并调动人力参与竞争。”

根据该公司的预估，在2020年之前，中东和非洲地区的汽车总销量料将增长40%。