版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 12:46 BJT

日本债市：指标公债持稳，30年期日债表现出色

隔夜市场投资者推动美国公债收益率趋平的多头操作，也对超长期日债带来一些正面影响。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国国会发表了第二天的证词陈述。

叶伦坚持认为美国仍需要宽松的货币政策，即便经济正在复苏。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.060% +0.0 0.060%

五年期公债 0.155% +0.0 0.155%

10年期公债 0.535% -0.5 0.540%

20年期公债 1.395% -1.0 1.405%

30年期公债 1.670% -2.5 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.92 +0.07 145.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 白云/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐