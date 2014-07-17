日本债市：指标公债持稳，30年期日债表现出色

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
隔夜市场投资者推动美国公债收益率趋平的多头操作，也对超长期日债带来一些正面影响。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国国会发表了第二天的证词陈述。
叶伦坚持认为美国仍需要宽松的货币政策，即便经济正在复苏。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.060% +0.0 0.060%
五年期公债 0.155% +0.0 0.155%
10年期公债 0.535% -0.5 0.540%
20年期公债 1.395% -1.0 1.405%
30年期公债 1.670% -2.5 1.695%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.92 +0.07 145.85
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 白云/张明钧)
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路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业