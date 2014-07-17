美国个股：微软料宣布裁员6,000人，为公司史上最大规模裁员--消息

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透西雅图7月17日 - 知情消息人士表示，微软 周四料宣布再裁员6,000人，以精简新收购的诺基亚手机部门，并转型为云计算和手机优化软件公司。
这可能是微软39年历史上最大规模的裁员，目前新任执行长纳德拉才刚上任五个月。纳德拉上周在给员工的备忘录中提到了公司“瘦身”计划。
多数裁员料发生在诺基亚部门。微软4月以72亿美元收购了这一部门，使得旗下员工总数增加四分之一至12.7万人。微软在达成收购协议时表示，在完成收购后的18个月内，每年将削减6亿美元成本。
预计微软还会在Xbox游戏娱乐部门裁员，纳德拉上周对该部门赞赏有加，但未称之为“核心”业务。
这将是微软前执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)2009年初裁员以来最大规模的裁员。当时鲍尔墨裁减了5,800人，占员工总数的6%左右。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠