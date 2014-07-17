主要国家经济指标预测--7月18日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余162 盈余187 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余215 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出1,070 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.6% +1.2% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 83.0 82.5 现况指数 97.0 96.6 预期指数 74.0 73.5 1400 美国领先指标 6月 +0.5% +0.5% 1430 美国ECRI经济领先指标 7月11日当周 -- 136.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月17日(四) 0900 欧元区通胀率(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 89.3 101.8 建筑许可年率(万户) 96.3 104.0 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 30.2 31.0 四周均值(万人) 30.9 -- 续请失业金人数(万人) 7月5日当周 250.7 257.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正23.9 正16.0 (完)
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 欧元触及三周高位 * 英镑小幅回落，此前触及逾六个月高位 * 澳元重挫，受铁矿石价格下滑影响 * 外界担忧法国大选和朝鲜问题 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月19日 - 欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元 下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。 四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制，欧元兑美元 日内仅小幅上涨至1.0737。 策略师多表示，欧元上涨的主要原因在于美元走弱，以及市场反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不太可能三度升息的因素。 这是因为经济数据较预期疲弱，市场也质疑美国总统特朗普是否能够实