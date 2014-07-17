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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--7月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    　   预估值      前值     
    7月18日(五)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)       5月          盈余162     盈余187
                              (经季节调整)(亿欧元)                  盈余230     盈余215
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --   流出1,070
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月             持平       +0.5%
                             (较上年同期)                             +2.3%       +2.3%
                央行核心CPI(较前月)                                   -0.2%       +0.5%
                           (较上年同期)                               +1.7%       +1.7%
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                 5月            +0.6%       +1.2%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数          7月初值           83.0        82.5
                                   现况指数                            97.0        96.6
                                   预期指数                            74.0        73.5
    1400  美国领先指标                                 6月            +0.5%       +0.5%
    1430  美国ECRI经济领先指标                      7月11日当周          --       136.1 
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     　 现值      预估值      
    7月17日(四)
    0900  欧元区通胀率(较前月)                       6月终值        +0.1%       +0.1%
                      (较上年同期)                                  +0.5%       +0.5%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                        +0.1%       +0.1%
                                    (较上年同期)                    +0.8%       +0.8%
    1230  美国房屋开工年率(万户)                        6月          89.3       101.8
              建筑许可年率(万户)                                     96.3       104.0
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             7月12日当周       30.2        31.0
              四周均值(万人)                                         30.9          --
              续请失业金人数(万人)                  7月5日当周      250.7       257.5
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                7月        正23.9      正16.0 (完)
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