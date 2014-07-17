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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 14:14 BJT

路透基点：盈德气体寻求1亿美元四年期境内贷款--TRLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，盈德气体有限公司寻求1亿美元四年期定期贷款，这是该公司首笔境内银团贷款。

汇丰控股是牵头行兼簿记行。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385基点，有延期一年的选项，延期手续费为25个基点。承诺费为50个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上获牵头行头衔，综合收益428基点，前端费134基点；承贷2,000-2,900万美元获主办行头衔，综合收益422基点，费用116基点；承贷1,000-1,900万美元获安排行头衔，综合收益417基点，费用100基点。

香港上市的母公司盈德气体集团有限公司为这笔贷款提供担保，该贷款以应收账款作为质押，设备作为担保。

贷款将在18个月的宽限期后，分六次每半年不等额偿还。

筹得资金将用于偿还股东贷款。股东贷款用于一个工业气体项目的资本支出。

7月29日将在陕西榆林举行实地考察。

银行回复截止日期为8月22日。

盈德气体集团2012年4月签署1.5亿美元三年期境外定期贷款，13家银行参贷，且贷款获超额认贷后扩大规模。这笔贷款的利率为较LIBOR加码355基点，起初为加码375基点。修正后综合收益为397-415基点，跟初始水准399-413基点区别不大。

盈德气体集团是一家致力于工业气体的生产和供应的公司，产品包括氧气、氮气、氩气等工业用气及部分特殊气体。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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