路透基点：盈德气体寻求1亿美元四年期境内贷款--TRLPC

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，盈德气体有限公司寻求1亿美元四年期定期贷款，这是该公司首笔境内银团贷款。
汇丰控股是牵头行兼簿记行。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385基点，有延期一年的选项，延期手续费为25个基点。承诺费为50个基点。
银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上获牵头行头衔，综合收益428基点，前端费134基点；承贷2,000-2,900万美元获主办行头衔，综合收益422基点，费用116基点；承贷1,000-1,900万美元获安排行头衔，综合收益417基点，费用100基点。
香港上市的母公司盈德气体集团有限公司为这笔贷款提供担保，该贷款以应收账款作为质押，设备作为担保。
贷款将在18个月的宽限期后，分六次每半年不等额偿还。
筹得资金将用于偿还股东贷款。股东贷款用于一个工业气体项目的资本支出。
7月29日将在陕西榆林举行实地考察。
银行回复截止日期为8月22日。
盈德气体集团2012年4月签署1.5亿美元三年期境外定期贷款，13家银行参贷，且贷款获超额认贷后扩大规模。这笔贷款的利率为较LIBOR加码355基点，起初为加码375基点。修正后综合收益为397-415基点，跟初始水准399-413基点区别不大。
盈德气体集团是一家致力于工业气体的生产和供应的公司，产品包括氧气、氮气、氩气等工业用气及部分特殊气体。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。