《独家新闻》通用召回部分点火开关有问题车辆，研判其他汽车安全

路透底特律7月17日 - 通用汽车 上个月召回数以百万计的车辆，这些车辆采用三种不同的点火开关设计，可能意外关掉引擎，并让安全气囊在撞击时失灵。但通用汽车认为，其他超过200万辆配有完全相同点火开关的汽车则是安全无虞的。

未被召回的车辆包括2007年到现在所生产的Buick Enclave和Chevrolet Traverse等大型跨界车款。这些车款所使用的点火开关和召回的Chevrolet Camaro及Cadillac CTS一样。其他款汽车则使用另外两种点火开关设计。

通用发言人士Alan Adler表示，不同汽车中所使用的悬吊系统种类等因素，可以用来解释何以点火开关在某款汽车会造成意外熄火，另一款汽车则不会有类似的问题，但他表示，没有单一理由可以解释清楚。

美国高速公路安全管理局(NHTSA)对路透表示，正与通用汽车就此事进行沟通，但没有详细说明和通用的讨论内容。

前NHTSA主管Joan Claybrook表示，通用没有明确解释为何同样的点火开关设计在不同车辆中有不同的表现，而且通用应该公布车辆安全测试结果，好让消费者和独立工程师可以检视测试结果。

前NHTSA专案工程师Sheryar Durrani则表示，设计上的差异，包括点火开关位置和钥匙，可能意味着召回某些车型的迫切性不及其他车型。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)