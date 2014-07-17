银行观点：中国无需推出更多刺激经济措施，市场气氛向好--瑞士宝盛

路透香港7月17日 - 瑞士最大私人银行宝盛 周四称，中国微刺激措施对改善经济作用逐渐见效，政府无需推出更多刺激措施，并预料市场投资气氛继续向好。

瑞士宝盛新兴市场经济师家帝文（Stefan Hofer）在记者会上称，受惠于中国政府自3月以来实施的一系列关于财政、货币及房地产的微刺激措施，中国经济正逐渐展现动力，预料在未来数季，市场对中国经济的看法好转，并因此有助于提升资产价值。

“经济改善加上通胀温和，政府无需要推出更多刺激措施。”他说，“在今年余下时间，市场气氛继续向好。”

他并称，中国市场重拾动力的转变自6月初当人民币从较低位回升时开始出现，意味着人民币结束此前两个多月的贬值，也反映出中国当局无意利用人民币贬值作为刺激增长的方法。

“中期而言人民币将会走强，估计未来12个月人民币兑美元将见6.05，短期在6.15的水平。”他说。

股市方面，瑞士宝盛中国及香港市场证券分析师黄兆麟称，该行维持对恒生指数 合理估值25,500点之预测，较现水平有逾8%潜在升幅，预料下半年沪港通的推出会提高投资者的参与度，令港股交投量增加，而AH股的价值逐渐收窄。

“但投资A股市场的意欲或会更为明显，投资者或会偏好消费、医疗保健、新能源及资讯科技等行业的股票，因这些行业的股票在中国市场有较多选择。”他说。而内地投资者对香港上市的知名中国互联网及澳门博彩股票较感兴趣。（完）