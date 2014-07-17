台湾股市：第二日跳空收跌，台积电领头重摔

路透台北7月17日 - 台湾股市周四第二日下跌0.81%收市，表现逊于区域亚股。分析师表示，权重股台积电 在投资人说明会后卖压出笼，带动台股跳空领跌，短线卖压料沈重，台股可能进入低档寻求支撑。

台湾加权股价指数 收低0.81%或76.49点至9,408.24点；今日成交值 为1,241.85亿台币，上交易日修正后为1,171.12亿。

新光投信谢学云协理说，〞台股涨到9,500点以上，累积了一些卖压，今天半导体大厂引发了这个卖压。〞

全球晶圆代工大厂--台积电大跌4.6%收市。该公司第二季财报虽优于预期，但本地媒体称，明年来自高通 的订单将会被竞争对手三星 瓜分。

谢学云也表示，目前各类股来看，金融股和传产股由于基期偏低，后续涨势可期，但基本面不够强劲的电子股则可能将面临股价回档修正的命运。他预估，本波大盘指数回档至季线9,148点到9,250点之间应会有所支撑，个股股价变动可能更为剧烈。

金融保险类指数 周四收高0.51%，但电子类指数 则是下挫1.80%报371.12点。今日午后将召开法人说明会的高价指标股--大立光 则是大跌3.98%收市，报2,530台币。

国泰证期顾问处协理简伯仪也说，周KD指标高档正式交叉向下，可见9,500点的卖压相对沈重，但若台股拉回至9,339以上能够获得支撑，则本波下跌可视为过前高的回档，台股仍有挑战新高位的实力。