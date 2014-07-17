《中国债市每日综述》现券深陷泥淖无法自拨，悲情笼罩全场

* 现券收益率继续大涨，IRS最高走升10bp

* 机构信心严重受打压，悲观情绪笼罩全场

* 四期农发新债结果均高于预期

* 经济基本面企稳，资金和新债供给再增压

路透上海7月17日 - 中国银行间市场周四现券收益率进一步抬升，惨烈市况再度加剧。中国经济企稳抑制未来货币政策放松空间，加上新债密集供给，以及下周新股IPO对资金面形成的压力等，严重打压机构情绪，一二级均走恶。

交易员称，此前尚存的一丝现券收益率连涨后转稳希望，已被今日惨景打破。目前已不敢轻易对未来现券收益率续涨空间做出任何判断，只能忍痛观望。

“现在都恐慌了，一二级互相影响，比谁更烂。”上海一银行交易员表示。

农业发展银行上午招标的多期固息债，中标结果齐刷刷高于预期，其中三年品种超市场预测均值逾10个基点(bp)。

上述交易员并透露，今日金融债等收益率继续大涨，其中三年期涨幅达15个bp左右。中国经济向好企稳基本成为共识后，现券预期即转向偏空。而本周以来，新债、资金面承压等诸多不利因素交错，令债市深受打击。

据统计，本周每个工作日都有利率债发行，计划发行总额逾1,800亿元人民币。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 今日加速走高，因现券持续疲弱，以及资金面再度趋紧，IRS曲线呈平坦化上行，短端升幅超过10个bp。

至于近日现券是否有望走稳，交易员表示，目前已无法判断。

剩余期限近三年的固息国开债140208券最新报价对应收益率 为4.9300%/4.8500%，上日尾盘为4.7900%/4.7500%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 本周连续四日走低，今日并跌破93元整数关口，收报92.904元，较上日结算价下跌0.3元，或0.32%。

**回购利率变动小，但实际资金偏紧**

银行间市场主要回购利率今日变动微弱，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

“(资金)很紧，(回购)价格与市场有偏离，四大行都不出钱，所以不好借，很多机构都没平。”华东一商业银行交易员称。

上海一券商交易员分析认为，市场资金转紧，因是受多重因素综合影响，包括缴税、新股IPO申购和转债申购等压力，场内亦有传闻指商业银行超储率近期已降到1.6%附近，个人对7月下半个月资金预期不乐观，总体资金波动会较大。

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。

上海另一大型券商交易员还提到，除了缴税等因素，近期外汇占款的增长可能有限，甚至是否已出现资金外流迹象，央行公开市场上维持了平稳操作，仅温和净投放，从而导致基础货币投放有限，后续资金紧张的局面是否将延续，仍需视央行动向而定。

公开市场上，央行本周净投放170亿元人民币，为连续第10周净投放。

中国5月金融机构新增外汇占款仅387亿元，创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,361.26亿元，较上日的8,918.01亿元略增；其中，隔夜品种成交5,979.65亿元，上日为7,014.55亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2987 3.2733 +2.54 5,979.65

七天 3.7077 3.7035 +0.42 2,124.97

14天 4.4605 4.5119 -5.14 894.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1750 1.0800 +109.50 2,486.44

七天 4.2000 3.3600 +84.00 289.03

14天 4.6800 4.6000 +8.00 54.42

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00 --

七天 3.8300 3.7200 +11.00 --

14天 4.4100 4.5300 -12.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2465 3.2472 -0.07 --

七天 3.6410 3.6500 -0.90 --

三个月 4.7448 4.7487 -0.39 --