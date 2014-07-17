中国外汇: 5月增持美国国债77亿美元，为今年以来首次增持

路透上海7月17日 - 美国财政部最新数据显示，今年5月中国增持美国国债77亿美元， 为今年以来首次增持；截止5月末，中国持有的美国国债为12,709亿美元，仍是美国国债的 全球最大单一持有国。 数据并显示，5月中国共计净增持美国长期证券191.97亿美元。分项来看，净增持长期 国债184.85亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券20.79 亿美元，净增持公司债2.24亿美元，净减持公司股票15.19亿美元。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年6月末外汇储备余额为3.99万亿美元。如何 实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一。除大量投资美国国债以外 ，中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债，并与不同的机构合作,扩大投资渠 道。 中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托 贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经 营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 吴芳 ； 审校 林高丽)