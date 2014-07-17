全球金市：低接买盘支撑金价守住1,300美元，美升息疑虑挥之不去

美国制造业产出第二季度增速为逾两年来最快，表明美国经济正在重拾动能，足以推动经济在年底前持续增长。

新加坡一贵金属交易商称，“本周稍早大跌后，当前水准出现一些逢低吸纳买盘，但显然人气依旧偏空。”

0644GMT时，现货金 涨0.5%，至每盎司1,305.15美元，前一交易日收高0.4%，终止12月以来最严重的两日跌势。本周稍早金价跌至四周低位1,291.70美元。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周三黄金持仓减少2.7吨，至806.03吨，显示投资者人气减退。

尽管金价下跌，但亚洲市场实货需求未能明显增加，交易员称这是另一个压力点。

计算有百年历史的伦敦金定盘价的London Gold Market Fixing公司称，正在寻找第三方来管理定盘价计算程序，可能暗示将转而使用电子平台。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1305.15 6.28 0.48

现货银 20.83 0.16 0.77

现货铂金 1491.2 13.3 0.9

现货钯金 878.5 7.7 0.88

COMEX期金 1305.9 6.1 0.47

COMEX期银 20.9 0.125 0.6

汇率

欧元/美元 1.3523

美元指数 80.528

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化