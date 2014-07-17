银行观点：今年首5个月香港净流入资金452亿港元，多于当局注资--恒生

路透香港7月17日 - 香港恒生银行 周四发表报告称，据该行估算，今年首5个月香港录得净流入资金达452亿港元，高于金融管理局（HKMA）的注资规模，而市场对中国经济以及人民币汇率预期的改变是带动资金流入其中因素。

因港元持续走强，金管局自7月1日以来向银行体系总共注入437亿港元，这是金管局逾18个月来首次干预外汇市场，因而引起市场的高度关注。

恒生银行认为，单凭金管局的注资规模及银行体系总结余的相应变化，或未能准确判断实际的资金流向，而据该行估算，早于3月份资金已显着流入香港，使今年首5月的净流入资金达452亿港元，高于金管局的注资规模。

“不过，迄今净流入的金相对现存于金融体系的资金规模仍然较少，其直接影响可能有限。”恒生银行高级经济师林俊泓在报告中称。

报告指出，今年1、2月香港曾经出现资金外流的情况，但自3月起资金便持续流入，每月平均达510亿港元，为2013年9月以来最高。而首5月净流入的资金其中446亿港元已反映在商业银行外币资产净值的升幅上，而非反映于银行体系总结余。商业银行增持外币资产的意欲增加，相信与过去两年本地银行外币贷款快速增长有关。

据恒生的研究显示，资金流入与多个因素有关，包括海外投资者风险胃纳增加、股票价值被低估、季节性融资需求及首次公开招股活动吸引海外投资者兴趣、被人民币升值潜力吸引以及港元与美元息差轻微扩阔。

报告指出，恒生指数 市盈率对资金流向起重要作用，但港元与美元的息差却未 对资金流向产生重要影响，这可能反映选择把资金停泊于本港的投资者并非被息差所吸引，而更看重实质增长前景。

此外，人民币汇率预期走势改变，亦是资金流向出现变化的原因之一。虽然中国人民银行官员对经济形势的评论与此前相若，但4-6月份公布的贸易数据及采购经理指数均较市场预期理想，令市场对人民币贬值的预期已逐渐减弱。

报告预期，内地经济持续改善，而人民币汇率走势将会转强。在此背景下，即使美国联邦储备局可能于10月份结束量化宽松货币政策，香港高度宽松的货币环境仍可持续一段时间。（完）